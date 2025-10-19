Grand changement pour Mbappé : C’est validé !

Pierrick Levallet

Au PSG, Ethan Mbappé était habitué à évoluer au milieu de terrain. Mais depuis qu’il a débarqué au LOSC, Bruno Génésio l’utilise plutôt en attaque, sur le côté droit. Et ce changement lui réussit plutôt bien, puisqu’il a déjà inscrit deux buts. Zoumana Camara a d’ailleurs validé le nouveau poste attribué au frère de Kylian Mbappé.

Bruno Génésio innove au LOSC. Lorsqu’il évoluait au PSG, Ethan Mbappé était habitué à évoluer au milieu de terrain. Zoumana Camara l’estimait à sa place dans l’entrejeu lorsqu’il officiait chez les U19 parisiens. L’entraîneur lillois, lui, l’utilise plus souvent sur le côté droit de l’attaque depuis le début de saison.

Ethan Mbappé se révèle sur l'aile droite Et ce changement réussit plutôt bien à Ethan Mbappé, qui a déjà inscrit deux buts en 32 minutes de jeu. Bruno Génésio estime pouvoir mieux exploiter les qualités du frère de Kylian sur l’aile plutôt que dans l’entrejeu. Et Zoumana Camara comprend parfaitement l’optique de cette modification.