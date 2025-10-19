PSG : Masterclass à Paris, il débarque avec Messi !

Alexis Brunet

Vendredi soir, Joaquin Panichelli a sorti une prestation de très grande classe contre le PSG. Très remuant, le buteur argentin a mis au supplice la défense parisienne en inscrivant un doublé. S’il continue comme cela, le joueur de 23 ans pourrait bien rejoindre Lionel Messi et compagnie en sélection, c’est en tout cas son rêve.

C’est assez rare pour être noté, mais vendredi soir contre Strasbourg (3-3), Luis Enrique avait décidé de titulariser un vrai numéro neuf en la personne de Gonçalo Ramos. L'international portugais du PSG ne s’est malheureusement pas montré à son avantage, mais il a tout de même inscrit un but sur penalty.

Panichelli régale au Parc des princes Contrairement à Gonçalo Ramos, Joaquin Panichelli a lui bien saisi sa chance. Également aligné en pointe par Liam Rosenior, l’Argentin a brillé face au PSG, inscrivant un doublé, dont un but splendide de la tête. Le joueur de 23 ans a déjà trouvé le chemin des filets à sept reprises en Ligue 1 depuis le début de saison et il se pose donc comme une alternative crédible à Emmanuel Emegha.