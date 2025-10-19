PSG : Masterclass à Paris, il débarque avec Messi !

Vendredi soir, Joaquin Panichelli a sorti une prestation de très grande classe contre le PSG. Très remuant, le buteur argentin a mis au supplice la défense parisienne en inscrivant un doublé. S’il continue comme cela, le joueur de 23 ans pourrait bien rejoindre Lionel Messi et compagnie en sélection, c’est en tout cas son rêve.
C’est assez rare pour être noté, mais vendredi soir contre Strasbourg (3-3), Luis Enrique avait décidé de titulariser un vrai numéro neuf en la personne de Gonçalo Ramos. L'international portugais du PSG ne s’est malheureusement pas montré à son avantage, mais il a tout de même inscrit un but sur penalty.
Panichelli régale au Parc des princes
Contrairement à Gonçalo Ramos, Joaquin Panichelli a lui bien saisi sa chance. Également aligné en pointe par Liam Rosenior, l’Argentin a brillé face au PSG, inscrivant un doublé, dont un but splendide de la tête. Le joueur de 23 ans a déjà trouvé le chemin des filets à sept reprises en Ligue 1 depuis le début de saison et il se pose donc comme une alternative crédible à Emmanuel Emegha.
La sélection pour Panichelli ?
Forcément, la réussite de Joaquin Panichelli commence à faire parler et cela pourrait lui valoir une belle surprise. Comme le rapporte Le Parisien, après le match, de nombreux supporters argentins réclamaient sur les réseaux sociaux que le buteur de Strasbourg soit à la Coupe du monde 2026 avec l’Albiceleste. « La sélection est un rêve. Il faut bosser au maximum pour se donner cette chance. Mais quand tu travailles fort, les bonnes choses arrivent toujours », déclarait d'ailleurs dernièrement le joueur de 23 ans. Un rêve qui pourrait donc devenir réalité.