«Je n’aimerais pas être à sa place», le gros danger qui guette Lamine Yamal !

Alexis Brunet

Depuis quelque temps, Lamine Yamal fait beaucoup parler de lui en dehors des terrains. L’attaquant du FC Barcelone est au cœur de nombreuses polémiques et cela ne semble pas s’arranger. Jean-Pierre Papin a très peur pour le jeune joueur de 18 ans et il estime que toutes ces secousses pourraient causer des problèmes au deuxième du dernier Ballon d’or dans le vestiaire du Barça.

Malgré un talent rare, Lamine Yamal inquiète une partie des fans de football. En effet, le Barcelonais est au cœur de nombreuses polémiques et cela pourrait bien lui causer des torts dans le futur. À cela il faut ajouter un entourage qui paraît problématique, ce qui n’augure rien de bon.

« C’est quelqu’un d’extravagant, ça se voit » Au micro de RMC, Jérôme Rothen a fait part de ses doutes concernant Lamine Yamal. Selon l’ancien joueur du PSG, il y aura toujours des polémiques autour de l’attaquant du FC Barcelone, notamment à cause de sa personnalité. « C’est quelqu’un d’extravagant, ça se voit. Il a fait parler de lui en dehors des terrains avec l’histoire des nains ... Il ne me paraît pas tout seul dans sa tête. Il n’y aura jamais de calme autour de Yamal, il y aura toujours un peu de tempête. Il y aura des vérités et des contre-vérités. »