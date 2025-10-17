Habib Beye - Pierre Ménès : Le clash qui part très loin !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Adepte du clash envers les joueurs, Pierre Ménès a également eu l’occasion de s’accrocher plusieurs fois avec des collègues consultants durant ses années passées au Canal Football Club. Il raconte notamment un clash avec Habib Beye qui avait nécessité l’intervention de la direction de Canal +.

Ancienne figure du Canal Football Club sur Canal +, Pierre Ménès y a vécu des moments marquants en tout genre, et notamment des clashs dont il se rappelle. Dans une vidéo sur sa chaine Youtube, il évoque deux altercations bien précises dont une avec Habib Beye, l’entraîneur actuel du Stade Rennais, qui était lui consultant du CFC à cette époque.

« Le directeur des sports a dû nous recevoir » « Des altercations au CFC il y en a eu deux à ma connaissance, et les deux j’étais dedans. La première c’était avec Habib Beye le soir d’OM-PSG, quand Cavani égalise sur coup-franc. Désaccord profond entre Habib et moi, et encore une fois je n’ai pas supporté qu’il me parle comme à un enfant de huit ans, et je lui ai dit de façon peu imagée on va dire… Le directeur de sports a dû nous recevoir derrière pour aplanir les choses, et il faut reconnaître que ce fut le cas derrière », raconte Pierre Ménès.