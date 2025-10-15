Daniel Riolo s'emporte en direct, les «accusations» qui le font vriller !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Alors qu'on connait Daniel Riolo pour ses prises de position sur l'actualité autour du football, le journaliste n'hésite également pas à prendre position sur des sujet plus sociétaux. C'est le cas lorsqu'il est sur le plateau d'Estelle Midi sur RMC, de quoi donner lieu parfois à certains accrochages. Ça a d'ailleurs été le cas dernièrement avec une altercation entre Riolo et Elise Goldfarb.

Si on a l'habitude d'entendre Daniel Riolo sur RMC lors de l'After Foot, le journaliste intervient également régulièrement dans l'émission Estelle Midi, animée par Estelle Denis. Le compagnon de Géraldine Maillet y débat alors sur différents sujets de société. Et voilà qu'une discussion a viré au conflit entre Daniel Riolo et une autre chroniqueuse de l'émission.

« Tu ne sais pas ce que c'est d'être quelqu'un qui n'a pas les moyens » Tout est ainsi parti d'une intervention d'Elise Goldfarb. Cette dernière a alors interpellé Daniel Riolo, lui lâchant en face : « Daniel, tu ne sais pas ce que c'est d'être quelqu'un qui n'a pas les moyens, qui doit lâcher tout son salaire pour s'acheter un lave-linge ». N'ayant pas apprécié ces accusations, le journaliste n'a pas hésité à lui répondre.