«Rumeurs scandaleuses» à Strasbourg : Pierre Ménès balance !

Depuis que BlueCo a racheté le club, le RC Strasbourg est clairement passé dans une autre dimension. A tel point que le rôle de Marc Keller, président du club alsacien, soit souvent minimisé. Ce qui a le don d'agacer Pierre Ménès, très proche du dirigeant strasbourgeois.

Depuis quelques mois, le Racing Club de Strasbourg est clairement entré dans une nouvelle dimension après son rachat par BlueCo, déjà propriétaire de Chelsea. Un système de multipropriété vivement critiqué puisque certains observateurs estiment que Strasbourg est devenu l'équipe réserve des Blues qui envoient en prêt plusieurs de ses meilleurs jeunes avant de les récupérer. Et Marc Keller dans tout ça ? Le président strasbourgeois est lui aussi pointé du doigt, puisque son rôle interroge. Mais Pierre Ménès est monté au créneau pour celui qu'il considère comme son grand ami.

Pierre Ménès monte au créneau pour Marc Keller « Contrairement aux rumeurs scandaleuses qui font de lui juste le pantin et le porte-voix de BlueCo, moi je sais l'importance que Marc a dans la gestion au quotidien du RC Strasbourg », lâche-t-il dans un premier temps dans une vidéo diffusée sur sa chaîne YouTube, avant de poursuivre.