«Ferme bien ta g*eule» : Le craquage de Pierre Ménès

La tension monte à Strasbourg alors qu’une partie des supporters sont en désaccord avec la gestion de l'équipe par Marc Keller et les actionnaires de BlueCo. Pierre Ménès, ancien chroniqueur du Canal Football Club et ami du président du Racing, n’a pas mâché ses mots en répondant à ses détracteurs.

La situation reste tendue à Strasbourg, alors qu’une partie des supporters est en colère contre le président Marc Keller et les actionnaires BlueCo, également à la tête de Chelsea. Un modèle de copropriété qui sème la discorde en Alsace, et sur ce sujet, Pierre Ménès se range du côté des dirigeants, l’ancien chroniqueur du Canal Football Club étant un ami de Marc Keller.

« Tu ne sais rien c*nnard » Sur X, certains supporters de Strasbourg reprochent la proximité de Pierre Ménès avec le président du Racing, en estimant que cela fausse son jugement sur la situation. De quoi fortement agacer l’ex-acolyte d’Hervé Mathoux. « Je m’intéresse à ce que je veux et tes allusions de merde n’y changeront rien, a répliqué Pierre Ménès à un supporter strasbourgeois. Et les 25 millions dans le stade soit la part du club c’est qui qui a casqué. Ferme bien ta g*eule tu ne sais rien c*nnard ».