Le départ de Mbappé annulé, la catastrophe à éviter !

Amadou Diawara

Tenue en échec par l'Islande ce lundi soir, l'équipe de France conserve tout de même la première place du groupe D aux éliminatoires à la Coupe du Monde 2026. Toutefois, les Bleus pourraient voir l'Ukraine leur passer devant en cas de contre-performances lors de la trêve internationale du mois de novembre. Voici les scénarios que la bande à Kylian Mbappé doit à tout prix éviter pour ne pas se faire peur.

Lors de ce rassemblement du mois d'octobre, l'équipe de France s'est imposée face à l'Azerbaïdjan ce vendredi (3-0), mais elle a été tenue en échec par l'Islande (2-2) ce lundi soir. Si les Bleus ont perdu deux points précieux en éliminatoires à la Coupe du Monde 2026, ils conservent tout de même leur première place dans le groupe D. Toutefois, la bande à Kylian Mbappé pourrait être menacée par l'Ukraine, voire l'Islande, en cas de faux pas lors de la trêve internationale du mois de novembre.

La France doit battre l'Ukraine ! Pour assurer leur qualification dès la cinquième journée des éliminatoires à la Coupe du Monde 2026, l'équipe de France doit battre l'Ukraine le 13 novembre au Parc des Princes. Toutefois, si les Bleus ne s'imposent pas contre le deuxième du groupe B, ils risquent de perdre leur place de leader, directement qualificative pour la compétition organisée aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique entre le 11 juin et le 19 juillet. En effet, les hommes de Didier Deschamps finiront deuxièmes de la poule D en cas de défaite contre l'Ukraine et de résultat moins bon que leur potentiel bourreau lors de la dernière journée ; ou s'ils font un résultat nul contre l'Ukraine, qu'ils s'inclinent ensuite face à l'Azerbaïdjan, et qu'Ilia Zabarnyi et ses partenaires battent l'Islande tout en dépassant la différence de buts tricolore. De surcroit, la France peut également finir troisième de son groupe si elle perd ses deux prochaines rencontres, et que l'Islande, au contraire, vient à les remporter. Dans tous les cas, les hommes de Didier Deschamps disputeront au moins les barrages pour espérer une qualification in-extremis pour la Coupe du Monde 2026.