«Ils sont en rogne», Daniel Riolo déclenche une grosse polémique !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En lâchant un gros coup de gueule contre le padel, Daniel Riolo ne s'est visiblement pas fait que des amis. Il y a quelques jours de cela, le journaliste de RMC avait clairement fait expliqué qu'il n'était pas fan de ce sport. De quoi faire vivement réagir chez les pratiquants de padel comme a pu le rapporter Cyril Hanouna.

Si la cote de popularité du padel ne fait que grimper, Daniel Riolo n'est lui pas un adepte de ce sport. Pratiquant le tennis, le journaliste de RMC avait alors tenu des propos très forts, balançant : « Je suis encore en bonne santé, je ne suis pas vieux, donc je n’ai pas besoin. Que des vieux au padel ? Ou des gens en mauvaise santé, ou qui n’arrivent plus à courir, ou qui ont mal partout. C’est ceux qui n’arrivent plus à jouer au tennis qui vont au padel ».

« Tous les mecs m'ont dit "si tu vois Daniel Riolo, dis-lui, il n'y connaît rien" » Mais voilà qu'avec ses propos, Daniel Riolo en a crispé plus d'un. C'est ce qu'a révélé Cyril Hanouna. En effet, sur le plateau de Tout Beau Tout Neuf sur W9, il a en effet révélé : « Il y a tous les joueurs de padel qui sont en rogne contre Daniel Riolo. Tous les mecs m'ont dit "si tu vois Daniel Riolo, dis-lui, il n'y connaît rien". J'ai dit déjà, c'est un ami, je l'aime beaucoup. C'est vrai que je l'aime beaucoup Daniel, en plus, pour le coup ».