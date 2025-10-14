Deschamps : Le scandale qui vire au clash !

Amadou Diawara

Ce lundi soir, l'équipe de France a été tenue en échec par l'Islande, et ce, lors de la quatrième journée des éliminatoires à la Coupe du Monde 2026. Après le coup de sifflet final de la rencontre, Didier Deschamps a crié au scandale, dénonçant une erreur d'arbitrage sur le premier but adverse. Interrogé dans la foulée, Arnar Gunnlaugsson a répondu à son homologue tricolore avec ironie.

Pour le compte de la quatrième journée des éliminatoires à la Coupe du Monde 2026, l'équipe de France s'est déplacée en Islande. Toutefois, les Bleus de Didier Deschamps sont rentrés dans l'hexagone avec seulement un point. En effet, les deux équipes n'ont pas su se départager (2-2).

«Parfois, ils doivent dormir» Interrogé au micro de TF1, Didier Deschamps a dénoncé une erreur d'arbitrage. « Sur le premier but, il y a faute sur Koné. Parfois, ils (les arbitres) doivent dormir... Il y a eu des décisions aussi sur des petites fautes, peut-être aussi parce qu'il est ici, l'environnement pouvait l'influencer. Ce premier but peut être annulé », a pesté le sélectionneur de l'équipe de France.