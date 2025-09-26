Crise à Strasbourg, le coup de gueule de Pierre Ménès !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Ces derniers mois, le RC Strasbourg a pris une tournure particulière avec l'arrivée de ses nouveaux propriétaires BlueCo. Les supporters crient au scandale et regrettent la perte d'identité de leur équipe. Alors qu'ils sont en tête de la Ligue 1, à égalité avec le PSG, l'OL et Monaco, les Strasbourgeois reçoivent l'OM vendredi soir dans un choc qui promet. Mais les ultras n'ont pas prévu de mettre l'ambiance...

Pour la réception de l'OM vendredi, Strasbourg a prévu de faire passer un message à la direction à sa manière. Le club alsacien souffre des nouvelles règles mises en vigueur, à l'instar des banderoles qui sont très contrôlées. Les ultras ont donc pris la décision de mener une nouvelle action : réduire un virage entier au silence pendant l'intégralité du match. Pierre Ménès incite le reste des supporters à faire de même.

Strasbourg fait grève face à l'OM Comme annoncé par les groupes de supporters strasbourgeois, le match face à l'OM vendredi à la Meinau risque de se disputer dans une ambiance très particulière. En effet les ultras attendent un geste de la part de la direction du club et ils ont décidé d'entamer une grève en se réduisant au silence pendant les matches. Une initiative qui permettra peut-être de faire bouger les choses à l'avenir.