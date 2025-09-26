Crise à Strasbourg, le coup de gueule de Pierre Ménès !

Ces derniers mois, le RC Strasbourg a pris une tournure particulière avec l'arrivée de ses nouveaux propriétaires BlueCo. Les supporters crient au scandale et regrettent la perte d'identité de leur équipe. Alors qu'ils sont en tête de la Ligue 1, à égalité avec le PSG, l'OL et Monaco, les Strasbourgeois reçoivent l'OM vendredi soir dans un choc qui promet. Mais les ultras n'ont pas prévu de mettre l'ambiance...
Pour la réception de l'OM vendredi, Strasbourg a prévu de faire passer un message à la direction à sa manière. Le club alsacien souffre des nouvelles règles mises en vigueur, à l'instar des banderoles qui sont très contrôlées. Les ultras ont donc pris la décision de mener une nouvelle action : réduire un virage entier au silence pendant l'intégralité du match. Pierre Ménès incite le reste des supporters à faire de même.
Strasbourg fait grève face à l'OM
Comme annoncé par les groupes de supporters strasbourgeois, le match face à l'OM vendredi à la Meinau risque de se disputer dans une ambiance très particulière. En effet les ultras attendent un geste de la part de la direction du club et ils ont décidé d'entamer une grève en se réduisant au silence pendant les matches. Une initiative qui permettra peut-être de faire bouger les choses à l'avenir.
Bientôt le chaos à Strasbourg ?
Malgré la situation, le RCSA réalise un début de saison très convaincant, ne s'inclinant que d'une courte tête face à Monaco. Le club compte 4 victoires en 5 matches en Ligue 1 et a bien démarré son aventure européenne en Ligue Europa Conférence. Reste à savoir si ce mouvement de grève s'étendra un peu plus loin. « Grève des ultras pendant 90 minutes contre l’OM. Ben oui c’est pas comme si le club était coleader du championnat. Aux autres supporters de la Meinau c’est-à-dire l’écrasante majorité de faire le nécessaire. Sinon ça servira à rien de se plaindre » réagit Pierre Ménès sur son compte X.