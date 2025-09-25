La sortie lunaire de l'OM sur le PSG !

Amadou Diawara

Ce lundi soir, l'OM a mis fin à une terrible série. En effet, le club olympien a remporté sa première victoire à domicile face au PSG, et ce, en Ligue 1. Après avoir célébré fièrement cette victoire avec leurs supporters, les joueurs de l'OM ont déjà tourné la page. D'ailleurs, Emerson Palmieri a annoncé en conférence de presse que le duel face à Strasbourg était désormais plus important que la victoire face au PSG.

En clôture de la cinquième journée de Ligue 1, l'OM s'est imposé face au PSG au Vélodrome. Grâce à ce succès, le club phocéen a mis fin à une terrible période de disette en Ligue 1. En effet, l'OM n'avait pas battu le PSG dans ces conditions depuis 14 ans. Les joueurs et le staff marseillais ont donc pris le temps de bien célébrer avec leurs supporters après le coup de sifflet final de la rencontre ce vendredi soir.

L'OM a déjà oublié le PSG Présent en conférence de presse ce jeudi après-midi, Emerson Palmieri a fait savoir que l'OM avait déjà oublié son exploit face au PSG. En effet, les Marseillais sont désormais obnubilés par Strasbourg.