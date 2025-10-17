PSG : Panique pour cet énorme coup, le détail qui peut tout changer !

Alexis Brunet

À mesure que le temps passe, le PSG pense de plus en plus à quitter le Parc des princes. Le club de la capitale pourrait bien s’installer du côté de Massy, un projet qui a de nombreux atouts. Toutefois, si la ville d’Essone est choisie, un référendum pourrait bien contrecarrer les plans parisiens.

Depuis 1974, le PSG évolue du côté de la porte de Saint-Cloud, au Parc des princes. Mais plus de 50 ans plus tard, un changement majeur pourrait intervenir. En effet, le club de la capitale souhaite acquérir son enceinte de toujours, mais la mairie de Paris s’y oppose. Le champion de France étudie donc certains projets dans d’autres villes.

Le PSG hésite entre Massy et Poissy Si au départ de nombreuses villes ont déposé leur candidature pour accueillir potentiellement le nouveau stade du PSG, aujourd’hui elles ne sont plus que deux en lice. Le club de la capitale hésite encore entre Massy et Poissy, mais cela devrait être tranché prochainement. En tout cas, le projet sera globalement le même : un stade d’au moins 60000 places, avec des restaurants et des magasins pour pouvoir vivre une véritable expérience.