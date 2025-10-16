Mbappé - Yamal : Totalement «fou», la grosse annonce en Espagne

Avec les présences de Kylian Mbappé et de Lamine Yamal, les Classico opposant le Real Madrid au FC Barcelone ont repris un intérêt conséquent. Considérés comme les meilleurs joueurs de leur équipe respective, le Français et l’Espagnol vont continuer à se livrer des duels épiques. Milieu de terrain de Majorque, Sergi Darder est totalement fan des deux stars.
Auteur d’un début de saison exceptionnel, Kylian Mbappé s’affirme déjà comme le meilleur buteur du championnat d’Espagne. Après une saison 2024-2025 dominée par le FC Barcelone de Lamine Yamal, l’attaquant français réussira-t-il à porter le Real Madrid vers les sommets en Liga ?
Une rivalité Yamal - Mbappé ?
Une chose est certaine, ce duel à distance entre Kylian Mbappé et Lamine Yamal, tous deux considérés comme faisant partie des meilleurs joueurs du monde, a redonné un élan de rivalité entre le Real et le Barça. Beaucoup y voient là une nouvelle rivalité entre deux joueurs candidats pour le Ballon d’Or à l’avenir. Interrogé par MARCA, Sergi Darder s’est exprimé sur les deux monstres que sont Mbappé et Yamal.
« Les performances de Yamal sont folles »
« Les performances de Yamal sont folles, mais je suis un grand fan de Mbappé », a ainsi confié le milieu de terrain passé par l’OL en Ligue 1, et évoluant depuis 2023 du côté de Majorque à propos des deux stars absolues de la Liga.