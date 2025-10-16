Mbappé - Yamal : Totalement «fou», la grosse annonce en Espagne

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Avec les présences de Kylian Mbappé et de Lamine Yamal, les Classico opposant le Real Madrid au FC Barcelone ont repris un intérêt conséquent. Considérés comme les meilleurs joueurs de leur équipe respective, le Français et l’Espagnol vont continuer à se livrer des duels épiques. Milieu de terrain de Majorque, Sergi Darder est totalement fan des deux stars.

Auteur d’un début de saison exceptionnel, Kylian Mbappé s’affirme déjà comme le meilleur buteur du championnat d’Espagne. Après une saison 2024-2025 dominée par le FC Barcelone de Lamine Yamal, l’attaquant français réussira-t-il à porter le Real Madrid vers les sommets en Liga ?

Une rivalité Yamal - Mbappé ? Une chose est certaine, ce duel à distance entre Kylian Mbappé et Lamine Yamal, tous deux considérés comme faisant partie des meilleurs joueurs du monde, a redonné un élan de rivalité entre le Real et le Barça. Beaucoup y voient là une nouvelle rivalité entre deux joueurs candidats pour le Ballon d’Or à l’avenir. Interrogé par MARCA, Sergi Darder s’est exprimé sur les deux monstres que sont Mbappé et Yamal.