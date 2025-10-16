Amadou Diawara

Olivier Giroud est l'actuel meilleur buteur de l'histoire d'équipe de France, ayant inscrit 57 réalisations au total. Alors que Kyllian Mbappé est à seulement quatre longueurs de son record, le buteur de 38 ans se réjouit d'être toujours devant. Marc Libbra ayant annoncé l'année dernière que la star du Real Madrid allait faire tomber Olivier Giroud à Noël.

Du haut de ses 137 sélections, Olivier Giroud peut se vanter d'être l'actuel meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France. Avec ses 57 réalisations, l'attaquant de 39 ans devance Kylian Mbappé de quatre unités.

Mbappé n'a pas encore dépassé Giroud Lors d'un entretien accordé à L'Equipe, Olivier Giroud a fait part de son immense bonheur d'être toujours le recordman de buts en équipe de France. Marc Libbra ayant pronostiqué que Kylian Mbappé allait le dépasser lors de l'hiver 2024.