Mercato : Kylian Mbappé, la fortune lâchée par le PSG à cause du Real Madrid ! 

A l'été 2017, Kylian Mbappé a donc fini par quitter l'AS Monaco et rejoindre le PSG. Pour s'offrir le crack français, le club de la capitale avait alors lâché pas moins de 180M€. Mais comment le club de la Principauté en est arrivé à demander une telle somme pour Mbappé ? Visiblement, le Real Madrid ne serait pas étranger à cela. Explications.

Après avoir dépensé 222M€ pour Neymar, le PSG avait fait une autre folie en 2017 : Kylian Mbappé. Alors que le crack français était très courtisé, c'est bien le club de la capitale qui a raflé la mise, ayant accepté pour cela de lâcher une très grosse somme. En effet, c'est contre un chèque de 180M€ que Mbappé avait alors quitté l'AS Monaco à l'époque pour rejoindre le PSG.

« C’est comme ça que j’ai établi le prix » Le PSG aura donc payé le prix fort pour Kylian Mbappé. Et voilà que le Real Madrid serait d'ailleurs à l'origine de cette somme de 180M€. C'est ce qu'a révélé Vadim Vasilyev, ancien président de l'AS Monaco, pour Sacha Tavolieri : « Je me souviens que quand on avait parlé avec Florentino Pérez, c’était au mois de février, le Real Madrid était déjà intéressé, quand je lui ai demandé 120M€, il m’a dit : « Vadim, ce n’est pas raisonnable, ce n’est pas normal. On peut payer 70 ou 80, mais ça c’est hors de prix ». Après, il m’a dit que si c’était Neymar, il aurait payé 180M€. Je lui ai dit : « Florentino, pour moi, c’est Neymar mais encore mieux ». C’est comme ça que j’ai établi le prix. Il m’a donné l’idée de ce prix là inconsciemment ».