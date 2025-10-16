Mieux que Mbappé et Messi : Le PSG frappe un coup magistral !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le Paris Saint-Germain a connu une année 2025 exceptionnelle, avec sa victoire en Ligue des champions et la conquête de tous les titres nationaux. Cette saison historique se traduit par une explosion des ventes de produits dérivés, surpassant même la période 2021-2023, marquée par l’association entre Kylian Mbappé, Lionel Messi et Neymar.

Le Paris Saint-Germain sort d’une saison de rêve, marquée par la victoire en Ligue des champions. L’année 2025 est évidemment historique pour le club de la capitale qui a presque tout raflé, remportant la Ligue 1, la Coupe de France, le Trophée des champions mais aussi la Supercoupe d’Europe dans la foulée de son sacre en L1.

Le PSG au meilleur de sa forme Une très belle réussite sportive qui permet au PSG de faire exploser la vente de ses produits dérivées, à commencer par ses maillots, au point de faire mieux qu’au début des années 2020. « Les chiffres dépassent ceux de l’ère Messi », explique-t-on fièrement au siège du PSG, rapporté par Le Parisien.