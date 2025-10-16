Désiré Doué - Strasbourg : La surprise du PSG ?

Amadou Diawara

Victime d'une blessure mollet, contractée le 5 septembre, Désiré Doué serait totalement remis. En effet, l'attaquant du PSG serait apte à reprendre la compétition. Ainsi, Luis Enrique - le coach du club rouge et bleu - devrait le convoquer pour la réception du RC Strasbourg, prévue ce vendredi soir au Parc des Princes.

Frappé par une malédiction en début de saison, le PSG a vu tous ses meilleurs soldats tomber un à un. Et Désiré Doué n'a pas réussi à passer à travers les mailles du filet. En effet, l'international français s'est blessé au mollet le 5 septembre, et ce, en Ukraine. Mais heureusement pour Luis Enrique, Désiré Doué est désormais remis.

PSG-Strasbourg : Désiré Doué est apte Selon les informations du Parisien, la blessure de Désiré Doué est désormais derrière lui. En effet, le numéro 14 du PSG ne souffrirait plus du mollet. De bon augure pour la prochaine journée de Ligue 1.