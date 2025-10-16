Clash en coulisses, le PSG répond cash !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Au cours des dernières semaines, de possibles tensions ont été dénoncées du côté du PSG. Ces dernières concerneraient directement Luis Campos et Yohan Cabaye. Le torchon brûle-t-il entre le conseiller sportif et le directeur de la formation ? Plusieurs sources internes démentent pourtant le moindre conflit entre les deux personnalités.

Le PSG vit-il depuis le début de saison un drôle de conflit interne ? En raison des nombreux blessés au sein de l’effectif sur ces premiers mois de compétition, Luis Enrique a décidé de faire appel à plusieurs jeunes du centre de formation, tous choisis en amont par Luis Campos.

Clash entre Campos et Cabaye ? Le conseiller sportif portugais, architecte du projet du PSG, occupe un grand rôle dans la promotion de certains jeunes du centre de formation vers l’équipe première. En ce sens, Luis Campos est censé travailler main dans la main avec Yohan Cabaye, directeur de la formation du PSG. Mais comme l’indique l’Equipe, depuis plusieurs semaines, certains salariés évoquaient une tension interne entre les deux hommes, qui prenaient parfois certaines décisions sans directement se consulter.