PSG - Transfert de Donnarumma : Riolo balance «un mytho» en direct !

Axel Cornic

Au cœur d’un mercato très calme, le départ de Gianluigi Donnarumma a fait l’effet d’une bombe. Et certains cherchent toujours la véritable raison derrière ce choix du Paris Saint-Germain de lâcher la star italienne, pour tout miser sur Lucas Chevalier, arrivé du LOSC.

Considéré comme l’un des meilleurs gardiens du moment, Gianluigi Donnarumma s’est vu montrer la porte de sortie à Paris. A un an de la fin de son contrat, le capitaine de la Squadra Azzurra aurait été écarté à cause des difficultés rencontrés dans sa prolongation de contrat.

« Cette histoire tout est mytho » Mais une autre version tourne également, avec Luis Enrique qui aurait tout simplement décidé d’écarter Donnarumma pour recruter un profil plus proche de son idée de football, avec Lucas Chevalier. Et c’est justement l’avis de Daniel Riolo ! « Donnarumma, c'est un mytho. Cette histoire tout est mytho » a-t-il lancé, sur RMC.