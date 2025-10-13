Officiel : Gianluigi Donnarumma fait ses adieux !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Passé par le PSG durant quatre saisons, Gianluigi Donnarumma a côtoyé plusieurs gardiens de but, dont Alexandre Letellier qui vient d'annoncer sa retraite. L'occasion pour le portier italien de faire ses adieux à son ancien coéqupier.

Troisième gardien du PSG entre 2020 et 2024, Alexandre Letellier avait fait son retour sur une idée de Leonardo. Il faut dire que le portier français est formé au PSG, ce qui représentait un atout majeur pour les listes en Ligue des champions. Mais alors qu'il n'a pas retrouvé de club depuis qu'il a quitté le club parisien il y a plus d'un an, Alexandre Letellier a annoncé sa retraite.

Letellier annonce sa retraite « Clap de fin… Après une année entière passée à travailler seul, à la recherche d’un nouveau projet, et après une longue réflexion, il est temps de prendre la décision de refermer la page de ma carrière de joueur professionnel. J’ai eu la chance de vivre de ma passion pendant 15 ans, de gagner des titres et de côtoyer des joueurs extraordinaires. Une décision difficile tant le football m’a apporté : émotions, amitiés, leçons de vie et souvenirs qui resteront gravés à jamais », a-t-il officialisé sur Instagram.