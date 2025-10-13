PSG : Surprise, Luis Enrique a déjà annoncé son prochain transfert ?

Axel Cornic

Depuis son arrivée en 2023, Luis Enrique s’est pleinement impliqué dans le recrutement du Paris Saint-Germain. Cela s’est notamment vu avec les décision fortes prises avec Gianluigi Donnarumma ou encore Marco Verratti. Et le coach parisien semble avoir activé un nouveau gros dossier pour le mercato estival 2026, qui ouvrira ses portes dans plusieurs mois.

Après la victoire en Ligue des Champions, le PSG a décidé de très peu changer son effectif. Si le départ de Gianluigi Donnarumma a fait parler, seul trois recrues sont arrivées, avec Lucas Chevalier, Illia Zabarnyi et le jeune Renato Marin. Mais ça pourrait être bien différent l’été prochain...

Le PSG fonce sur Manu Koné Luis Enrique semble en effet avoir déjà décidé de recruter un joueur en particulier pour renforcer son milieu, un secteur portant très performant depuis un an. Il Corriere dello Sport nous apprend en effet que le coach du PSG aurait fait de Manu Koné sa priorité pour le prochain mercato estival.