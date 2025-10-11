PSG : Gros transfert en 2026, ça se précise pour ce joueur de Deschamps !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Depuis plusieurs années déjà, le nom de Dayot Upamecano revient du côté du PSG. Taulier du Bayern Munich et de l’équipe de France, le défenseur central voit son contrat expirer en 2026. D’après la presse allemande, sa prolongation n’est clairement pas assurée, et un départ en fin de contrat n’est pas à exclure à ce jour.

Cela fait désormais quelques années que le PSG a changé sa politique de recrutement. Le club parisien cherche à recruter des jeunes éléments prometteurs, mais également des joueurs faisant partie de l’équipe de France. En ce sens, Paris pourrait réaliser un gros coup l’été prochain avec l’arrivée de Dayot Upamecano.

Le PSG suit Dayot Upamecano Il y a quelques semaines, BILD révélait ainsi que Luis Campos surveillait attentivement la situation du défenseur central français, dont le contrat expire à l’issue de cette saison. Pour le moment, rien n’a évolué dans les négociations autour d’une prolongation du côté du Bayern Munich pour l’international tricolore comme l’annonce Sky Germany ce samedi.