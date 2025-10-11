PSG : Gros transfert en 2026, ça se précise pour ce joueur de Deschamps !

Depuis plusieurs années déjà, le nom de Dayot Upamecano revient du côté du PSG. Taulier du Bayern Munich et de l’équipe de France, le défenseur central voit son contrat expirer en 2026. D’après la presse allemande, sa prolongation n’est clairement pas assurée, et un départ en fin de contrat n’est pas à exclure à ce jour.
Cela fait désormais quelques années que le PSG a changé sa politique de recrutement. Le club parisien cherche à recruter des jeunes éléments prometteurs, mais également des joueurs faisant partie de l’équipe de France. En ce sens, Paris pourrait réaliser un gros coup l’été prochain avec l’arrivée de Dayot Upamecano.
Le PSG suit Dayot Upamecano
Il y a quelques semaines, BILD révélait ainsi que Luis Campos surveillait attentivement la situation du défenseur central français, dont le contrat expire à l’issue de cette saison. Pour le moment, rien n’a évolué dans les négociations autour d’une prolongation du côté du Bayern Munich pour l’international tricolore comme l’annonce Sky Germany ce samedi.
Le Français pourrait quitter le Bayern
En revanche, le Bayern Munich ne jette pas l’éponge. Les dirigeants bavarois sont déterminés à conserver Dayot Upamecano, véritable taulier de la défense des champions d’Allemagne. Néanmoins, Sky indique qu’à ce jour, il ne faut pas exclure la possibilité de voir Upamecano quitter le club à l’issue de son contrat le 30 juin 2026. Affaire à suivre...