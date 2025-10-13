Transfert à 400M€ : La folle rumeur avec Lamine Yamal !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Selon certaines rumeurs, Lamine Yamal serait dans le viseur de l’Arabie Saoudite et plus précisément d’Al-Hilal, qui aurait fait une offre de 400M€ afin de s’attacher les services de l’ailier âgé de 18 ans. Une information fermement démentie par le FC Barcelone, qui n’a aucune intention de se séparer de son international espagnol.

Considéré comme un des plus grands, si ce n’est le plus grand, talents du football actuel, Lamine Yamal attise logiquement les convoitises. En ce sens, des rumeurs lient régulièrement l’international espagnol (23 sélections) au PSG, alors que d’autres évoquent un intérêt de l’Arabie Saoudite.

Une offre de 400M€ d’Al-Hilal pour Yamal ? Al-Hilal aurait fait une offre astronomique dans l’optique de s’attacher les services de Lamine Yamal, proposant 400M€ au FC Barcelone, où il a récemment prolongé jusqu’en juin 2031. Le club saoudien aurait offert un contrat de sept ans à l’ailier âgé de 18 ans, mais le FC Barcelone a tenu à démentir ces rumeurs.