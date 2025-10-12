Coup de pression du PSG : C’est la panique pour Lamine Yamal !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Jeune joueur propulsé au rang de star en l'espace de quelques mois, Lamine Yamal attire également l'attention à cause de la relation avec son père. Ce dernier est très présent dans la vie de son fils et multiplie les apparitions médiatiques pour le défendre, en en faisant parfois trop. D'après Romain Molina, la pression du PSG, qui veut attirer Yamal dans ses filets, joue un grand rôle.

Souvent très bien informé, Romain Molina a confirmé récemment que le PSG avait coché le nom de Lamine Yamal et que le recruter était devenu un objectif du club pour les prochaines années. Le club de la capitale a déjà essayé de le recruter et cela aurait déjà poussé le père du joueur à agir pour tenter de défendre ses intérêts.

Le PSG veut Yamal, son père pète les plombs Personnage volcanique, Mounir Nasraoui, le père de Lamine Yamal, n'hésite pas à faire des sorties médiatiques très commentées. Il a une relation fusionnelle avec son fils mais il pourrait avoir une mauvaise influence sur lui pour la suite de sa carrière, lui qui n'a que 18 ans. « Le père de Lamine Yamal a acquis une influence croissante sur son fils et sur sa relation avec le Barça en raison de l'attention accrue portée à lui et de la pression croissante du PSG et d'autres clubs. Au fil du temps, ses exigences ont augmenté. Par exemple, il est allé à Barcelone et a déclaré : "Ce n'est pas juste que mon fils ne soit pas suffisamment soutenu dans la course au Ballon d'Or." Parce que Barcelone soutenait davantage Raphinha à l'époque » dévoile notamment Romain Molina sur sa chaîne YouTube.