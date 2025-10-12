PSG : «C’est terrible», la catastrophe annoncée avec ce joueur !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Jeune pépite du PSG depuis des années, Warren Zaïre-Emery traverse une période difficile depuis quelques mois. Le milieu de terrain a reculé dans la hiérarchie de Luis Enrique et il a du mal à relever la tête. Le joueur n'a que 19 ans et a peut-être besoin d'un renouveau. Dave Appadoo semble pessimiste sur sa situation.

Jeune talent du centre de formation du PSG, Warren Zaïre-Emery a battu les records de précocité ces dernières années, et ce même jusqu'en Equipe de France. Le milieu de terrain de 19 ans a évolué à haut niveau très vite mais ces derniers mois, il n'a pas réussi à surfer sur la même vague que ces coéquipiers malgré les énormes succès.

Zaïre-Emery rétrogradé au PSG En disputant son premier match professionnel avec le PSG en 2022 à l'âge de 16 ans, Warren Zaïre-Emery possède déjà une belle expérience au plus haut niveau avec 139 matches au compteur avec le club de la capitale. S'il était autrefois titulaire indiscutable, il n'a plus le même statut aujourd'hui. « Maintenant, même Senny Mayulu lui est passé devant dans la rotation, c'est terrible pour lui. Ce n'est même pas qu'il est dans les trois au milieu, ce n'est même pas qu'il est quatrième, c'est que maintenant, il est le cinquième » alerte Dave Appadoo dans L'Equipe du Soir.