Dembélé : Surprise, Yamal s'est fait recadrer en privé ?

Amadou Diawara

Ce mercredi, Jorge Mendes était à Barcelone. En effet, l'agent portugais s'est déplacé en Catalogne pour rencontrer à la fois Lamine Yamal (18 ans) et la direction du Barça. Selon la presse espagnole, le but de cet entretien était d'évoquer plusieurs aspects marketing et les points à améliorer à l'avenir.

Formé au FC Barcelone, Lamine Yamal est engagé jusqu'au 30 juin 2031. Malgré tout, Jorge Mendes s'est déplacé en Catalogne cette semaine pour faire un point avec son protégé et la direction du Barça.

Ballon d'Or 2025 : Yamal a terminé 2ème derrière Dembélé D'après El Chiringuito, Jorge Mendes est arrivé à Barcelone ce mercredi en début de journée. L'agent portugais ayant rendez-vous avec Lamine Yamal, Deco et Alejandro Echevarria, respectivement numéro 10 du Barça, directeur sportif et bras droit du président Joan Laporta.