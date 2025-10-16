Dembélé : Surprise, Yamal s'est fait recadrer en privé ?

Ce mercredi, Jorge Mendes était à Barcelone. En effet, l'agent portugais s'est déplacé en Catalogne pour rencontrer à la fois Lamine Yamal (18 ans) et la direction du Barça. Selon la presse espagnole, le but de cet entretien était d'évoquer plusieurs aspects marketing et les points à améliorer à l'avenir.
Formé au FC Barcelone, Lamine Yamal est engagé jusqu'au 30 juin 2031. Malgré tout, Jorge Mendes s'est déplacé en Catalogne cette semaine pour faire un point avec son protégé et la direction du Barça.
Ballon d'Or 2025 : Yamal a terminé 2ème derrière Dembélé
D'après El Chiringuito, Jorge Mendes est arrivé à Barcelone ce mercredi en début de journée. L'agent portugais ayant rendez-vous avec Lamine Yamal, Deco et Alejandro Echevarria, respectivement numéro 10 du Barça, directeur sportif et bras droit du président Joan Laporta.
Yamal - Barça : Des points à améliorer à l'avenir ?
A en croire El Chiringuito, Jorge Mendes a discuté pendant près de deux heures et demi avec Lamine Yamal. Comme indiqué par le média espagnol, le but de ces échanges avec le crack de 18 ans et les dirigeants du FC Barcelone était d'aborder « divers aspects marketing » concernant le joueur - qui a terminé à la deuxième place du Ballon d'Or 2025 derrière Ousmane Dembélé - ainsi que « des points à améliorer à l'avenir ». Reste à savoir si les polémiques estivales provoquées par Lamine Yamal ou son père - Mounir Nasraoui - ont été mentionnées.