Zidane : Le coup parfait révélé à l’étranger !

Au cours des derniers jours, Zinédine Zidane a pris la parole en Italie. Auprès de la Gazzetta Dello Sport, le Ballon d’Or 1998, fortement pressenti pour prendre la succession de Didier Deschamps à la tête de l’équipe de France, s’est livré à un jeu amusant : celui de confectionner le footballeur parfait.

Son nom revient de plus en plus dans l’actualité. Il y a quelques jours, Zinédine Zidane profitait de sa présence au festival sportif de Trente pour confirmer sa volonté de prendre un jour la tête de l’équipe de France. Sauf énorme surprise, le Ballon d’Or et champion du monde 1998 devrait prendre la succession de Didier Deschamps à l’issue de la Coupe du monde 2026.

Zidane confectionne son joueur parfait Mais Zinédine Zidane s’est également prêté à un jeu amusant. Présent au micro de la Gazzetta Dello Sport, le génie français a dû composer le portrait-robot de son joueur parfait. Ayant dirigé et côtoyé plusieurs légendes, Zidane a été inspiré.