Zidane - Équipe de France : Le scandale qui refait surface

Expulsé en finale de la Coupe du Monde 2006 pour son coup de boule devenu si célèbre sur Marco Materazzi, Zinedine Zidane avait fait scandale à l'époque par ce geste. Raymond Domenech se prononce de nouveau sur ce craquage de l'ancien numéro 10 des Bleus, et l'ex-sélectionneur national a encore du mal à expliquer ce geste.

Le 9 juillet 2006, alors que l'équipe de France disputait la deuxième finale de Coupe du Monde de son histoire face à l'Italie, les deux équipes se sont neutralisées à la fin du temps réglementaire (1-1). Et en fin de prolongation, avant de se diriger vers la séance de tirs au but, Zinedine Zidane a eu une altercation avec Marco Materazzi à qui il a assené un violent coup de tête. Sanction logique : pour le tout dernier match de sa carrière professionnelle, Zidane a été expulsé.

« Je savais que ça pouvait arriver » Ce coup de boule de Zidane a fait scandale chez de nombreux observateurs qui n'ont pas compris son attitude, et Raymond Domenech en a remis une couche ce samedi dans les colonnes de La Gazzetta dello Sport : « Si j’en veux encore à Zidane ? Le connaissant, je savais que ça pouvait arriver. Mais parfois je me demande pourquoi il s’est comporté comme ça. Mais la blessure de Vieira a eu plus d’impact », confie l'ancien sélectionneur de l'équipe de France.