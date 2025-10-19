Surprise, Mbappé va rejoindre Cristiano Ronaldo ?

Amadou Diawara

Arrivé au Real Madrid lors de l'été 2024, Kylian Mbappé a déjà inscrit 58 buts en 69 matchs. A ce stade, Cristiano Ronaldo avait marqué à 65 reprises. Alors que CR7 est l'actuel meilleur buteur de l'histoire du Real Madrid avec 451 réalisations, Kylian Mbappé peut espérer égaler voire dépasser son record.

En fin de contrat le 30 juin 2024 avec le PSG, Kylian Mbappé a signé librement et gratuitement au Real Madrid. Arrivé il y a un peu plus d'un an à la Maison-Blanche, le numéro 10 de Xabi Alonso a des statistiques impressionnantes.

Real Madrid : Cristiano Ronaldo a inscrit 451 buts Ayant disputé 69 matchs sous les couleurs du Real Madrid, Kylian Mbappé a inscrit 58 buts et délivré 7 passes décisives toutes compétitions confondues. Actuel meilleur buteur de l'histoire de la Maison-Blanche, Cristiano Ronaldo comptait 65 réalisations et 16 offrandes en autant de rencontres. Kylian Mbappé est donc bien parti pour avoir les mêmes chiffres que CR7 au Real Madrid.