Départ de l’OM : De Zerbi a hâte de s’en aller !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Après la victoire face à Bourg-en-Bresse (0-6) ce dimanche en 32es de finale de la Coupe de France, Roberto De Zerbi a hâte de partir en vacances et pouvoir couper un peu. L’entraîneur de l’OM a avoué que les quatre derniers mois avaient été intenses et qu’il y avait un peu de fatigue, même s’il a rappelé que le début d'année 2026 serait très important.

Pour son dernier match de l’année 2025, l’OM a fait le travail en s’imposant largement sur la pelouse de Bourg-en-Bresse (0-6) ce dimanche, en 32es de finale de la Coupe de France. Un succès qui sera suivi de la trêve hivernale et d’un repos bien mérité pour Roberto De Zerbi et ses hommes.

« On a passé quatre mois intenses » « Content de pouvoir souffler un peu et d’être en vacances ? Oui, il y a un peu de fatigue. On a passé quatre mois intenses, et à Marseille, quatre mois ce serait quatre ans ailleurs », a avoué l’entraîneur de l’OM, dans des propos relayés par Le Phocéen. Après les fêtes, qu’il passera, on imagine, en famille en Italie, Roberto De Zerbi aura un mois de janvier très chargé à son retour à Marseille.