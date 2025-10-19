Habib Beye remplacé, l’annonce choc !

Alexis Brunet

Habib Beye sera-t-il encore le coach du Stade Rennais à la fin de la saison ? Pour le moment c’est encore le cas, mais cela pourrait ne pas durer. En effet, les Bretons viennent de signer un quatrième match nul de suite et ce manque de résultat commence à agacer. Les hautes sphères rennaises discuteraient d’ailleurs ce dimanche soir de la possible arrivée d’un nouvel entraîneur.

Ce dimanche, le Stade Rennais recevait l’AJ Auxerre pour le compte de la huitième journée de Ligue 1. Un match à la portée des hommes d’Habib Beye qui ont encore une fois déçu. Les Rennais n’ont pu faire mieux qu’un match nul 2-2, le quatrième de suite.

Seulement deux victoires depuis le début de saison Malgré un mercato ambitieux, le Stade Rennais n’y arrive pas en Ligue 1. Les coéquipiers de Valentin Rongier sont actuellement neuvièmes au classement et restent donc sur quatre matchs nuls de suite. Plus globalement, les Bretons n’ont gagné que deux rencontres cette saison, face à l’OM (1-0) lors de la première journée et contre l’OL le 14 septembre (3-1).