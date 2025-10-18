Habib Beye : Le gros coup de pression annoncé !

Alexis Brunet

Depuis quelques jours, des rumeurs annoncent qu’Habib Beye serait sur un siège éjectable au Stade Rennais. L’entraîneur de 47 ans aurait une partie de son vestiaire à dos et ses jours seraient donc comptés. Selon L’Équipe, l’enchaînement des cinq prochains matchs sera capital pour l’ancien joueur de l’OM, afin de sauver sa place en Bretagne.

Habib Beye sera-t-il toujours l’entraîneur du Stade Rennais à la fin de la saison ? Une question légitime car depuis quelques jours de nombreuses rumeurs affirment que l’entraîneur rennais serait sur la sellette. On lui reprocherait les résultats moyens de son équipe et dans le même temps il se serait mis une partie de son vestiaire à dos.

Beye a cinq matches pour sauver sa peau D’après les informations de L’Équipe, la place d’Habib Beye à Rennes serait bel bien menacée, mais il aurait encore une chance de se sauver. En effet, les cinq prochains matches face à Auxerre, Nice, Toulouse, Strasbourg et au Paris FC seront déterminants. Un gros coup de pression pour l’ancien joueur de l’OM, qui va donc devoir obtenir des résultats rapidement.