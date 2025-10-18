PSG : Du jamais vu, le «meilleur» est annoncé à Paris !

Alexis Brunet

Vendredi soir, le PSG recevait Strasbourg au Parc des princes pour un choc de notre championnat. Une rencontre qui a tenu toutes ses promesses car les deux équipes se sont livré un match fou qui s’est terminé sur le score de 3-3. Joaquin Panichelli a notamment inscrit un doublé pour les Alsaciens et Liam Rosenior a salué la prestation de son buteur, qui est actuellement le meilleur buteur de Ligue 1.

Après son nul contre Lille avant la trêve internationale (1-1), le PSG retrouvait le chemin de la Ligue 1 vendredi soir. Les Parisiens recevaient Strasbourg au Parc des princes et malheureusement ils ont signé un deuxième match nul de suite. Il y a toutefois eu du spectacle, car les deux équipes se sont quittées sur un score de 3-3.

Panichelli voit double En l’absence d’Emanuel Emegha, Liam Rosenior avait décidé de faire confiance à Joaquin Panichelli face au PSG. Le coach de Strasbourg a bien fait car l’Argentin a inscrit un beau doublé contre les Parisiens. Le buteur d’1M90 a fait vivre un enfer à Lucas Beraldo et Illia Zabarnyi, qu’il a particulièrement dominé sur son ouverture du score de la tête. Le joueur de 23 ans a donc marqué des points avant le retour du futur attaquant de Chelsea.