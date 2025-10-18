PSG : Du jamais vu, le «meilleur» est annoncé à Paris !

Vendredi soir, le PSG recevait Strasbourg au Parc des princes pour un choc de notre championnat. Une rencontre qui a tenu toutes ses promesses car les deux équipes se sont livré un match fou qui s’est terminé sur le score de 3-3. Joaquin Panichelli a notamment inscrit un doublé pour les Alsaciens et Liam Rosenior a salué la prestation de son buteur, qui est actuellement le meilleur buteur de Ligue 1.
Après son nul contre Lille avant la trêve internationale (1-1), le PSG retrouvait le chemin de la Ligue 1 vendredi soir. Les Parisiens recevaient Strasbourg au Parc des princes et malheureusement ils ont signé un deuxième match nul de suite. Il y a toutefois eu du spectacle, car les deux équipes se sont quittées sur un score de 3-3.
Panichelli voit double
En l’absence d’Emanuel Emegha, Liam Rosenior avait décidé de faire confiance à Joaquin Panichelli face au PSG. Le coach de Strasbourg a bien fait car l’Argentin a inscrit un beau doublé contre les Parisiens. Le buteur d’1M90 a fait vivre un enfer à Lucas Beraldo et Illia Zabarnyi, qu’il a particulièrement dominé sur son ouverture du score de la tête. Le joueur de 23 ans a donc marqué des points avant le retour du futur attaquant de Chelsea.
Rosenior est bluffé par Panichelli
Après le match, Liam Rosenior est revenu sur la prestation de Joaquin Panichelli. Visiblement, le coach du RCSA semble séduit. Ses propos sont rapportés par Le Parisien. « Je n’ai jamais vu un 9 faire un tel match, notamment comme point de fixation. » À noter qu’avec ce doublé contre le PSG, l’Argentin devient meilleur buteur de Ligue 1, avec sept réalisations.