PSG : Rendez-vous manqué, c’est la grosse surprise !

Mardi soir, le PSG et le Bayer Leverkusen vont s’affronter pour le compte de la troisième journée de Ligue des champions. Buteur ce week-end après neuf mois d’absence, Martin Terrier ne pourra pas jouer face aux Parisiens, car la formation allemande ne l’a pas inscrit dans sa liste pour la C1, preuve que son retour n’était pas attendu aussi tôt.
Opposé à Strasbourg vendredi soir, le PSG n’est pas passé loin de la défaite. Mené 3-1, le club de la capitale a finalement réussi à revenir au score et à arracher le match nul (3-3) grâce à des réalisations de Gonçalo Ramos sur penalty et de Senny Mayulu. Une préparation loin d’être parfaite pour le déplacement qui attend les Parisiens en Ligue des champions mardi.
Le PSG se rend sur la pelouse du Bayer Leverkusen
Après un déplacement à Barcelone, le PSG va visiter l’Allemagne mardi soir. Les Parisiens se rendent à Leverkusen pour y affronter le Bayer pour le compte de la troisième journée de Ligue des champions. Les hommes de Luis Enrique souhaiteront enchaîner une troisième victoire de suite dans la compétition cette saison, alors que les hommes de Kasper Hjulmand voudront eux enfin décoller au classement après deux matchs nuls face à Copenhague et au PSV Eindhoven.
Martin Terrier ne sera pas dans le groupe du Bayer Leverkusen
Contrairement au PSG, le Bayer Leverkusen a gagné son match de championnat ce week-end. Les coéquipiers d’Alejandro Grimaldo se sont imposés 4-3 contre Mayence, notamment grâce à un but de Martin Terrier, qui a fait son retour sur les terrains après une absence de neuf mois à cause d’une blessure au tendon d’Achille. Malheureusement, Kasper Hjulmand ne pourra pas compter sur le Français mardi soir car ce dernier n’a pas été intégré à la liste de l’équipe allemande pour la C1, comme le rapporte L’Équipe. Visiblement, le retour de l’ancien Rennais n’était donc pas attendu aussi tôt.