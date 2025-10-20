PSG : Rendez-vous manqué, c’est la grosse surprise !

Alexis Brunet

Mardi soir, le PSG et le Bayer Leverkusen vont s’affronter pour le compte de la troisième journée de Ligue des champions. Buteur ce week-end après neuf mois d’absence, Martin Terrier ne pourra pas jouer face aux Parisiens, car la formation allemande ne l’a pas inscrit dans sa liste pour la C1, preuve que son retour n’était pas attendu aussi tôt.

Opposé à Strasbourg vendredi soir, le PSG n’est pas passé loin de la défaite. Mené 3-1, le club de la capitale a finalement réussi à revenir au score et à arracher le match nul (3-3) grâce à des réalisations de Gonçalo Ramos sur penalty et de Senny Mayulu. Une préparation loin d’être parfaite pour le déplacement qui attend les Parisiens en Ligue des champions mardi.

Le PSG se rend sur la pelouse du Bayer Leverkusen Après un déplacement à Barcelone, le PSG va visiter l’Allemagne mardi soir. Les Parisiens se rendent à Leverkusen pour y affronter le Bayer pour le compte de la troisième journée de Ligue des champions. Les hommes de Luis Enrique souhaiteront enchaîner une troisième victoire de suite dans la compétition cette saison, alors que les hommes de Kasper Hjulmand voudront eux enfin décoller au classement après deux matchs nuls face à Copenhague et au PSV Eindhoven.