Zinedine Zidane déclenche le chaos, la scène incroyable !

Axel Cornic

Invité d’honneur de l’édition 2025 de la Multiverse Swiss Expo de Genève, Zinedine Zidane se retrouve malgré lui au centre d’une grosse polémique. Les organisateurs de cet évènement ne semblent en effet pas avoir été capables de gérer l’engouement populaire suscité par l’arrivée de la star française, ce qui aurait créé des nombreux problèmes.

Chacun de ses déplacements est suivi de très près. Ainsi, lorsque la Multiverse Swiss Expo a annoncé l’arrivée de Zidane pour son édition 2025, ça a fait l’effet d’une bombe. Certains billets pour l’évènement seraient même partis à près de 1.300€, avec des nombreux fans qui souhaitaient apercevoir l’ancien numéro 10 de l’équipe de France.

« J’ai vu un enfant se faire écraser contre une barrière » Finalement, rien n’est allé comme prévu et la plupart des personnes venues pour Zidane, n’ont même pas pu l’apercevoir. La colère a explosé, mais les organisateurs de l’évènement se sont défendus en mettant en avant la sécurité. « Dès que Zidane s’est présenté au public, j’ai vu un enfant se faire écraser contre une barrière » a expliqué Nabil Djaafri, à la Tribune de Genève.