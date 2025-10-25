Kylian Mbappé : Le gros coup annoncé en Espagne !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Auteur d’un très bon début de saison avec le Real Madrid, Kylian Mbappé s’apprête à passer un gros test ce week-end avec la réception du FC Barcelone. L’attaquant français vient tout juste d’être élu joueur du mois de septembre avec les Merengue, ce qui lui fait énormément plaisir avant de pouvoir se tourner vers d’autres objectifs.

Le Real Madrid dispose d’un véritable leader d’attaque en la personne de Kylian Mbappé. Le Bondynois en est déjà à 15 buts inscrits sur la saison, et ne cesse de repousser les records statistiques. Ce dimanche, c’est face au FC Barcelone que l’attaquant français sera attendu au tournant.

Mbappé récompensé à Madrid Alors que le Real Madrid a là une occasion en or de prendre une petite marge d’avance sur le FC Barcelone au classement, Kylian Mbappé lui, compte bien enchaîner lui qui est sur une excellente dynamique. Déjà élu meilleur madrilène du mois d’août, l’attaquant de 26 ans a enchaîné, et a reçu le prix du meilleur joueur du mois de septembre ce vendredi.