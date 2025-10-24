Rendez-vous XXL, Kylian Mbappé annonce du lourd !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Auteur d’un très bon début de saison avec le Real Madrid, Kylian Mbappé va disputer un véritable choc ce dimanche. Le club madrilène reçoit le FC Barcelone au Santiago Bernabeu (16h15) pour le premier Classico de la saison 2025-2026. Un rendez-vous spécial qu’a évoqué l’attaquant français ce vendredi.

Le premier Classico de la saison approche à grands pas. Avec un petit point d’avance, le Real Madrid a là une belle opportunité de prendre un petit peu d’avance sur le FC Barcelone en Liga. Le club madrilène peut compter sur une bonne dynamique, et surtout sur un Kylian Mbappé en feu sur ce début d’exercice 2025-2026.

« Il n’y a rien de plus spécial que ce match » Déjà auteur de 15 buts toute compétitions confondues en club, le numéro 10 souhaite faire la différence face à l’ennemi catalan ce week-end. Après avoir reçu sa récompense de joueur du mois de septembre au Real Madrid, Kylian Mbappé a évoqué ce choc. « C’est le match que tout le monde veut voir. Au niveau des clubs, il n’y a rien de plus spécial que ce match. On peut seulement le comparer à un grand match de Ligue des champions, mais au niveau de la Liga, il n’y a pas d’autre rencontre comme Real Madrid - Barcelone. Mais nous, nous ne voulons pas seulement jouer, nous voulons gagner », a ainsi confié Mbappé avant de poursuivre.