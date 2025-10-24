Rupture avec Luis Enrique : Il dit stop !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Luis Enrique n'a pas laissé une excellente impression à Jérémy Mathieu lors de leur collaboration de trois saisons au FC Barcelone. Et ce, en grande partie en raison d'un dernier exercice au cours duquel Mathieu n'a toujours pas saisi son traitement. Huit ans plus tard, il revient sur cet épisode avec l'actuel entraîneur du PSG.

A l'été 2014, Luis Enrique héritait de l'effectif du FC Barcelone. Dès sa première saison sur le banc du Barça, malgré des frictions avec Xavi Hernandez notamment, le coach espagnol raflait la Ligue des champions grâce entre autres à ses choix sur le mercato à Séville et Valence. Ivan Rakitic et Jérémy Mathieu déposaient ainsi leurs valises en Catalogne, à la demande d'Enrique.

«La troisième année... Je n'ai pas compris» C'est en effet ce que Jérémy Mathieu a affirmé en interview avec La Minute OM. Cependant, après trois saisons passées au Barça dont une dernière particulièrement délicate sportivement parlant sur le plan personnel, l'ex-international français n'en pouvait plus et décidait de tourner la page. « Luis Enrique, ça s'est bien passé pendant deux ans et puis la troisième année... Je n'ai pas compris. C'est comme ça, c'est le foot et il faut accepter au final ».