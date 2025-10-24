PSG - Luis Enrique : La chute annoncée en direct ?

En Ligue des Champions, le PSG est inarrêtable. Le club parisien a enchaîné avec un troisième succès d’affilée ce mardi soir, et retrouve la totalité de son groupe. De bon augure pour la suite des événements donc. Christophe Dugarry de son côté, affirme qu’il est possible de battre Paris, avec une idée de jeu bien précise.
Le PSG sur un petit nuage. Malgré quelques prestations plus poussives en championnat, le club de la capitale se régale en Ligue des Champions. Premier du classement de la phase de ligue de la C1, Paris se régale, et a confirmé sa très bonne dynamique face au Bayer Leverkusen ce mardi soir (2-7).
Dugarry impressionné par le PSG
Pour Christophe Dugarry, pour faire face au PSG, il faut faire abstraction de la peur. « Il y a une telle façon de jouer de la part de Luis Enrique et de ce PSG là qu’il n’y a pas un seul problème à régler. Beaucoup ont essayé de jouer contre eux, les meilleurs ont essayé de les battre, et ont tous été balayés les uns après les autres », a d’abord lancé le champion du monde 1998 au micro de Rothen S’enflamme.
« Marseille et Strasbourg, ils ne sont pas arrivés avec les chocottes »
« Marseille et Strasbourg, ils ne sont pas arrivés avec les chocottes. Ce n’était pas l’équipe type, mais je pense que c’est encore possible. Trop d’équipes n’arrivent pas à faire abstraction de la force que le PSG a. Moi j’ai eu l’impression que le Barça a eu peur de Paris », conclut Dugarry.