PSG - Luis Enrique : La chute annoncée en direct ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

En Ligue des Champions, le PSG est inarrêtable. Le club parisien a enchaîné avec un troisième succès d’affilée ce mardi soir, et retrouve la totalité de son groupe. De bon augure pour la suite des événements donc. Christophe Dugarry de son côté, affirme qu’il est possible de battre Paris, avec une idée de jeu bien précise.

Le PSG sur un petit nuage. Malgré quelques prestations plus poussives en championnat, le club de la capitale se régale en Ligue des Champions. Premier du classement de la phase de ligue de la C1, Paris se régale, et a confirmé sa très bonne dynamique face au Bayer Leverkusen ce mardi soir (2-7).

Dugarry impressionné par le PSG Pour Christophe Dugarry, pour faire face au PSG, il faut faire abstraction de la peur. « Il y a une telle façon de jouer de la part de Luis Enrique et de ce PSG là qu’il n’y a pas un seul problème à régler. Beaucoup ont essayé de jouer contre eux, les meilleurs ont essayé de les battre, et ont tous été balayés les uns après les autres », a d’abord lancé le champion du monde 1998 au micro de Rothen S’enflamme.