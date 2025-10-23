Malaise au PSG : Une légende débarque et annonce la couleur !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Actuellement dans une passe difficile au PSG où ses performances ne parviennent pas à convaincre, Gonçalo Ramos se retrouve sous le feu des critiques. Et en dépit de tout ce malaise autour du buteur portugais, Pedro Miguel Pauleta débarque et assure sa défense. La légende du PSG s'enflamme également pour Nuno Mendes.

Le PSG avait déboursé pas moins de 80M€ en 2023 pour faire venir Gonçalo Ramos en provenance du Benfica Lisbonne, et le buteur portugais débarquait avec un statut très prometteur au Parc des Princes. Mais deux ans plus tard, force est de constater que ce recrutement est en train de virer à l'échec, puisque Ramos se retrouve critiqué à presque chacune de ses apparitions avec le PSG, et le numéro 9 se retrouve donc au coeur d'un gros malaise.

Pauleta défend Gonçalo Ramos Interrogé dans l'émission Rothen s'enflamme sur RMC Sport mercredi, Pedro Miguel Pauleta a volé au secours de Gonçalo Ramos, et l'ancienne légende du PSG assure la défense de son compatriote : « C'est un attaquant qui reste dans la surface. Et ce n'est pas de cette façon que joue le PSG. Mais à chaque minute jouée, il en profite pour aider l'équipe », confie Pauleta.