Vente du PSG : «Investir ailleurs», la grande révélation sur le Qatar !

En 2011, le PSG est passé dans un autre monde suite au rachat du club de la capitale par les Qataris. Mais voilà que cette belle histoire aurait toutefois pu se passer différemment. En effet, 14 ans plus tard, Nasser Al-Khelaïfi est revenu sur cette opération, révélant que le Qatar aurait très bien pu investir ailleurs qu'au PSG.

Grâce à la puissance financière du Qatar, le PSG a pu s'inviter à la table des plus grands. Avec les transferts de Neymar, Lionel Messi, Kylian Mbappé ou encore Zlatan Ibrahimovic, le club de la capitale est aujourd'hui devenu une marque mondial. Tout cela a donc été rendu possible à la suite du rachat du PSG en 2011 par le Qatar. Une opération qui aurait toutefois pu ne jamais voir le jour...

« On avait beaucoup d’opportunités pour investir ailleurs » Ayant dépensé 70M€ en 2011, le Qatar avait donc d'investir au PSG. Mais ça aurait également pu se faire ailleurs. C'est ce qu'a révélé Nasser Al-Khelaïfi face aux étudiants de la Sorbonne. En effet, rapporté par Le Figaro, le président du PSG a confié à propos de la vente du club de la capitale : « On avait beaucoup d’opportunités pour investir ailleurs. On a choisi la France et Paris, le PSG, parce qu’on aime la France, Paris, la plus belle ville du monde ».