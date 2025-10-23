Iniesta au PSG : La grande annonce en direct !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Pour Pedro Miguel Pauleta, Vitinha fait aujourd’hui partie des meilleurs milieux de terrain au monde, au même titre que celui du FC Barcelone Pedri, deux joueurs qui lui rappellent beaucoup Andrés Iniesta. L’ancien attaquant du PSG est totalement sous le charme de son compatriote qu’il décrit comme un « phénomène ».

Encore rayonnant mardi lors de la large victoire du PSG sur la pelouse du Bayer Leverkusen (2-7) en Ligue des champions, Vitinha a totalement convaincu son compatriote Pedro Miguel Pauleta. Invité dans l’émission Rothen s’enflamme sur RMC, l’ancien attaquant parisien a encensé l’international portugais (33 sélections), le comparant même à la légende du FC Barcelone Andrés Iniesta.

« Vitinha et Pedri me font penser à Iniesta » « Est-ce qu'il est le meilleur milieu de terrain au monde ? Oui, je crois. Lui et Pedri de Barcelone, ce sont deux joueurs qui ont un niveau énorme. Ils me font penser à Iniesta », a déclaré Pedro Miguel Pauleta.