Kroos, Modric… Il annonce une folie au PSG !

Après une nouvelle performance XXL sous le maillot du PSG ce mardi soir en Ligue des champions face au Bayer Leverkusen (7-2), Vitinha a reçu les éloges de Walid Acherchour, qui n’hésite pas à le comparer à des références au poste comme Toni Kroos et Luka Modric.

« Que voulez-vous que je vous dise sur Vitinha ? » Emballé par la prestation de Vitinha après la démonstration du PSG contre le Bayer Leverkusen (7-2), Luis Enrique n’a pas caché son admiration pour son joueur lors de son passage en conférence de presse : « Il est incroyable, il contrôle le match et le ballon aux moments les plus importants, il contrôle tout ce que nous devons faire, c’est un joueur incroyable ». Un avis partagé par Walid Acherchour sur Winamax.

« Ce qu’on voit, ce sont des performances de très très grands milieux de terrain de l’histoire » Conquis par le milieu portugais, le chroniqueur garde en mémoire sa prestation lors de la finale de la Ligue des champions le 31 mai dernier. « Je le répète, la finale qu’il fait contre l’Inter Milan, c’est un chef-d'œuvre. Ce qu’il a fait avec le Portugal à la Ligue des Nations, ce qu’il a fait à la Coupe du monde des clubs où pour moi c’est le meilleur joueur du PSG, et ce qu’il est en train de faire sur le début de saison, moi je me canalise pour ne pas blasphémer. Ce qu’on voit, ce sont des performances de très très grands milieux de terrain de l’histoire. Et je me calme avec la culture de l’instant, car à la base j’étais un sceptique de Vitinha. J’étais sur le frein à main constamment, et je vais arrêter avec lui », confie Walid Acherchour, dressant un parallèle avec certaines références au milieu de terrain.