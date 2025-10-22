L'injustice réparée avec une star du PSG !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ce mardi soir, en Ligue des Champions, le PSG a corrigé le Bayer Leverkusen en Allemagne (2-7). Buteur et passeur décisif lors de cette rencontre, Vitinha a une nouvelle fois livré une performance XXL. Malgré cela, au moment de noter la prestation du Portugais, Pierre Ménès lui a donné un 7. Une note sur lequel le journaliste est revenu, réparant l'injustice.

3 matchs, 3 victoires pour le PSG en Ligue des Champions. Le club de la capitale vient d'humilier le Bayer Leverkusen (2-7). Désiré Doué, Nuno Mendes, Vitinha... Ils ont brillé avec le club de la capitale lors de cette rencontre. Le milieu de terrain portugais a une nouvelle fois crevé l'écran. Passeur décisif, Vitinha a clos le spectacle offensif du PSG avec un but en fin de match.

« Je regrette le 7 à Vitinha » Face à cette performance de Vitinha avec le PSG, Pierre Ménès a décidé de lui attribuer un 7. Une note que le journaliste a finalement décidé de revoir à la hausse. Sur X, il a en effet expliqué à propos du cas de Vitinha : « Je viens de revoir Leverkusen-PSG . Je regrette le 7 à Vitinha . Ça vaut minimum 8 et je dis bien minimum ».