Dembélé remplacé par Mbappé, l'annonce au PSG !

Amadou Diawara

Le 22 septembre dernier, Ousmane Dembélé (28 ans) a été sacré Ballon d'Or 2025 au théâtre du Châtelet de Paris. Alors que Kylian Mbappé (26 ans) flambe depuis le début de cette saison, le numéro 10 du PSG a affiché son souhait de le voir remporter le Graal un jour.

Epoustouflant lors de la saison 2024-2025, Ousmane Dembélé a été récompensé à la fois collectivement et individuellement. Alors que le PSG a réalisé un quadruplé historique - Ligue 1, Trophée des Champions, Coupe de France et Ligue des Champions - l'international français a soulevé le Ballon d'Or au théâtre du Châtelet de Paris le 22 septembre dernier.

PSG : Dembélé est le Ballon d'Or 2025 Présent en zone mixte après le carton du PSG face au Bayer Leverkusen (2-7), Ousmane Dembélé a avoué qu'il aimerait voir son pote Kylian Mbappé remporter le Ballon d'Or un jour. « Si je souhaite à Kylian Mbappé de remporter le Ballon d'Or ? J’espère, il le mérite au vu de sa carrière », a reconnu l'attaquant du PSG, avant d'en remettre une couche.