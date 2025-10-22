PSG : Le rêve du Qatar coûte 40M€ !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Aux côtés de Marquinhos, Willian Pacho a brillé dans l'arrière-garde du PSG lors de la phase à élimination directe de la Ligue des champions la saison dernière. La recrue estivale à 40M€ effectuée à l'été 2024 s'est avérée être une des pièces manquantes au puzzle de Luis Enrique selon Kevin Trapp qui affirme que les propriétaires qataris ont réalisé leur rêve entre autres grâce à lui.

A l'été 2011, le PSG passait sous pavillon qatari. Et déjà à l'époque, le président Nasser Al-Khelaïfi expliquait de manière publique que son objectif et celui des propriétaires était de remporter la Ligue des champions dans les prochaines années. Il aura fallu quatorze ans pour que le rêve du projet QSI se concrétise.

Trapp «pas surpris» de voir son ancien coéquipier Pacho exploser au PSG Le 31 mai dernier, après avoir éliminé Arsenal, Aston Villa et Liverpool, le PSG s'offrait l'Inter en finale de Ligue des champions et raflait le Saint-Graal tant attendu. Le tout, notamment, grâce à Willian Pacho selon Kevin Trapp. « Je n’ai pas forcément été surpris de le voir à un tel niveau avec Paris, mais je savais que jouer au PSG, c’est différent ». a confié l'ex-gardien de l'Eintracht Francfort concernant le joueur qui a coûté 40M€ au PSG à l'été 2024.