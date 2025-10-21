Transfert au PSG : Le coup de foudre immédiat !

Pierrick Levallet

Le PSG a tenté un pari lors de l’été 2024 en recrutant Willian Pacho. Et ce coup de poker s’est avéré payant, tant le défenseur de 24 ans a évolué depuis son arrivée dans la capitale. L’international équatorien a séduit tout le monde chez les Rouge-et-Bleu presque immédiatement grâce à sa personnalité attachante.

Willian Pacho n’a pas mis longtemps pour s’imposer comme un élément incontournable au PSG. Recruté lors de l’été 2024, le défenseur de 24 ans s’est rapidement imposé dans la charnière centrale de Luis Enrique aux côtés de Marquinhos. L’adaptation de l’international équatorien a été expresse. Il faut dire que l’ancien de l’Eintracht Francfort a séduit tout le monde à vitesse grand V grâce à sa personnalité.

«Il incite naturellement les gens autour de lui à l’aider» « Je pense simplement que Willian a une intelligence situationnelle qui lui permet de s’adapter à tout et partout. Quand il est arrivé à Paris, il a compris qu’il ne devait pas chercher à impressionner, mais suivre les conseils et faire ce qu’on attendait de lui. Et avec sa personnalité souriante et son attitude positive, il incite naturellement les gens autour de lui à l’aider et s’améliorer » a d’ailleurs révélé un proche de Willian Pacho, interrogé par Le Parisien.