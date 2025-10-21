PSG : Surprise, Luis Enrique annonce «un joueur différent» !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Obligé de trouver des solutions pour pallier les absences dans son effectif, Luis Enrique a pu trouver en Nuno Mendes une belle qualité sur le terrain. L'entraîneur espagnol a noté le bon état de forme du Portugais ces dernières semaines et il sait qu'il peut compter sur lui lors des moments importants.

Passeur décisif face au FC Barcelone et buteur face à l'Atalanta Bergame, Nuno Mendes a démarré les deux rencontres de Ligue des champions avec le PSG pour le moment. Le Portugais pourrait faire partie du onze de départ de Luis Enrique à nouveau face au Bayer Leverkusen. L'entraîneur espagnol a évoqué les qualités de son joueur.

Luis Enrique dévoile «un joueur différent» Absent lors de tous les matches du PSG depuis le début à part l'AJ Auxerre, Nuno Mendes s'est montré efficace ces dernières semaines dans l'effectif. Il pourrait donc servir pour affronter le Bayer Leverkusen mardi soir. « Nuno, j'ai parlé sur lui, vous connaissez sa qualité. C'est un joueur différent, c'est un défenseur mais aussi un attaquant. C'est bien pour moi de gérer le temps de jeu pour les internationaux. C'est le cas pour Nuno, pour Hakimi et pour Vitinha. On doit les gérer pour arriver dans la meilleure condition à des moments plus importants de la saison » déclare Luis Enrique en conférence de presse.