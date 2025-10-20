PSG : Retour d’un phénomène, il annonce du lourd !

En difficulté au PSG depuis quelques mois, Warren Zaïre-Emery espère retrouver un peu de confiance sur le terrain. Le milieu de terrain a réalisé une performance plutôt convaincante face à Strasbourg vendredi et il aborde le match de Ligue des champions contre le Bayer Leverkusen avec un meilleur état d'esprit. Le Français assure aller beaucoup mieux.
Pépite du PSG, Warren Zaïre-Emery a un peu rétrogradé dans la hiérarchie ces derniers temps. Le Français n'a pas réussi à suivre la même dynamique que ses coéquipiers, auteurs d'une saison exceptionnelle l'an dernier. Il espère ainsi retrouver une certaine confiance lors des prochaines semaines puisque le PSG va devoir compter sur tous ses joueurs.
Zaïre-Emery de retour au PSG
Lors de la trêve internationale, Warren Zaïre-Emery n'est pas parti avec les A, lui qui en avait pris l'habitude. Il est allé jouer avec les Espoirs et visiblement cela lui a fait du bien. « Je pense que je suis un petit mieux. Je me sens de mieux en mieux. Je suis parti avec les Espoirs pour reprendre cette confiance, toucher beaucoup de ballons. Je pense que ça m'a fait beaucoup de bien. Il faut continuer sur cette dynamique » admet-il en conférence de presse ce lundi.
« Je n'ai pas lâché »
Dans la tourmente pendant de longs mois, Warren Zaïre-Emery espère enfin être sorti de cette mauvaise passe. Il aura peut-être l'occasion de s'exprimer de la meilleure des manières face au Bayer Leverkusen mardi. « Je me suis recentré sur moi-même, j'ai continué à travailler et je n'ai pas lâché. Maintenant que c'est mieux, je continue. Le coach et mes coéquipiers me poussent parce qu'ils veulent la meilleure version de moi-même et ça me pousse au quotidien » poursuit-il.